Вышел первый геймплейный трейлер NBA 2K24 — новой части симулятора баскетбола

Разработчики симулятора спортивного баскетбола NBA 2K24 представили видео с игровым процессом новой части серии.

Новая технология ProPLAY, по заверениям авторов, откроет «новую эру реализма» — в студии 2K Games уверяют, что теперь движения баскетболистов и работа с мячом станут ещё ближе к реальным матчам НБА.

Видео доступно на YouTube-канале MNBA 2K. Права на видео принадлежат 2K Games.

Ещё до выхода игры в Сети разгорелись споры по поводу рейтинга некоторых спортсменов. Например, Леброн Джеймс получил рейтинг 96, поскольку авторы игры уверены в его стабильности — а Джамал Маррей из «Денвер Наггетс» оказался разочарован слишком низкими показателями своей игровой копии.

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NBA 2K24 выйдет 8 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.