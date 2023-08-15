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Сети 5G развернут во всех крупных городах России до 2035 года

Сети 5G развернут во всех крупных городах России до 2035 года
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Согласно стратегии развития отрасли связи до 2035 года во всех больших городах России планируется развернуть сети 5G. Об этом стало известно ТАСС из соответствующего документа.

Речь идёт о всех городах страны с населением более 100 тыс. человек — сейчас этому условию соответствует более 170 населённых пунктов. Отмечается, что 5G будут использовать отечественное оборудование.

К этому же сроку поставлена задача о старте коммерческой эксплуатации сетей 6G. Также к 2035 году планируется подключить к интернету (со скоростью не менее 1 Гбит/с) не менее 98% домохозяйств и все социально значимые объекты.

Ранее государственные служащие стали использовать смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора».

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