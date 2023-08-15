Сети 5G развернут во всех крупных городах России до 2035 года

Согласно стратегии развития отрасли связи до 2035 года во всех больших городах России планируется развернуть сети 5G. Об этом стало известно ТАСС из соответствующего документа.

Речь идёт о всех городах страны с населением более 100 тыс. человек — сейчас этому условию соответствует более 170 населённых пунктов. Отмечается, что 5G будут использовать отечественное оборудование.

К этому же сроку поставлена задача о старте коммерческой эксплуатации сетей 6G. Также к 2035 году планируется подключить к интернету (со скоростью не менее 1 Гбит/с) не менее 98% домохозяйств и все социально значимые объекты.

Ранее государственные служащие стали использовать смартфоны на отечественной операционной системе «Аврора».