Представлен планшет Xiaomi Pad 6 Max с 14-дюймовым экраном — цена менее 50 тыс. рублей
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Производитель техники Xiaomi анонсировал новый планшет Pad 6 Max с очень большим экраном: его диагональ составила целых 14 дюймов.
Дисплей поддерживает разрешение 2880х1800 и частоту обновления 120 Гц. Стоит отметить также технологии HDR10 и Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 600 нит.
Помимо этого, Xiaomi Pad 6 Max получил флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, а также 8 или 16 гигабайт оперативной памяти и две камеры — основную на 50 Мп (с датчиком глубины) и фронтальную на 20 Мп.
Стоимость планшета в Китае составит 3,6 тыс. юаней (версия на 256 ГБ внутренней памяти и 8 ГБ «оперативки») — это чуть менее 48 тыс. рублей по текущему курсу. Когда Pad 6 Max появится в продаже в России, пока не сообщается.
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