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Игроков на Xbox будут штрафовать за нарушения — вплоть до блокировки аккаунтов

Игроков на Xbox будут штрафовать за нарушения — вплоть до блокировки аккаунтов
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Microsoft анонсировала систему страйков для игроков на Xbox. Компания планирует серьёзно наказывать всех нарушителей с помощью системы баллов вплоть до полной блокировки аккаунта.

Так, за использование ненормативной лексики в онлайн-играх пользователи получат один штрафной балл, за грубые оскорбления других геймеров — два балла, а за очень жёсткие высказывания — три балла. При достижении показателя в восемь баллов профиль нарушителя заблокируют на целый год, однако у него будет возможность обжаловать решение.

Как работает система штрафов на Xbox

Как работает система штрафов на Xbox

Фото: Microsoft

Кроме того, Microsoft будет предпринимать и другие меры против нарушителей. За получение одного балла пользователь будет заблокирован в Xbox Live на один день, за четыре — на неделю и за восемь — на 365 дней. Баллы будут храниться на аккаунте юзера полгода.

В Microsoft отметили, что в 2022 году менее 1% игроков получили временную блокировку аккаунта. Из них только треть пользователей затем получили повторные штрафные санкции, поэтому вряд ли большинство игроков заметит введение новой системы наказаний на Xbox.

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