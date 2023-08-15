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Спидраннеры Baldur's Gate 3 соревнуются, кто быстрее дойдёт до сексуальной сцены

Спидраннеры Baldur's Gate 3 соревнуются, кто быстрее дойдёт до сексуальной сцены
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На сайте Speedrun.com, который фиксирует рекорды по скоростным прохождениям видеоигр, появилась новая категория, связанная с игрой Baldur's Gate 3.

Теперь наряду с Any% (получение одной из концовок) там можно найти подраздел %Romance — спидраннерам предлагается как можно скорее добраться до сексуальной сцены в рамках своего прохождения.

Пока лидирует девушка из Канады с ником maeeeeee. Ей удалось добраться до интимного момента за 7 минут 54 секунды. Прохождение представлено на видео ниже — осторожно, оно содержит спойлеры.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Larian.

Ранее Mae установила рекорд по обычному скоростному прохождению Baldur's Gate 3 — благодаря навыку на длинные прыжки спидраннер быстро преодолела локации и получила концовку спустя 10 минут. Пока её достижение никто не побил.

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