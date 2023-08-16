«Он разбил мне сердце»: Киллиан Мёрфи жалеет, что не сыграл в «Интерстелларе»
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Киллиан Мёрфи — один из самых любимых актёров Кристофера Нолана. Знаменитый британский постановщик звал артиста на второстепенные роли в своих фильмах, включая «Начало», «Дюнкерк» и трилогию о Бэтмене. Впоследствии дело дошло до «Оппенгеймера», где Киллиан сыграл главную роль.
В интервью The Independent актёр заявил, что хотел бы сыграть ещё в одном фильме Нолана — «Интерстелларе». Мёрфи признаёт, что актёрский состав у картины подходящий, однако он всё ещё жалеет, что не принял никакого участия в производстве ленты.
Я обожаю «Интерстеллар», потому что он такой эмоциональный. Я помню, как впервые смотрел его в кинотеатре, когда у меня были маленькие дети. Фильм оказал на меня большое влияние — он разбил мне сердце.
Тем временем «Оппенгеймер» продолжает своё триумфальное шествие в кинотеатрах. Трёхчасовой байопик о создателе атомной бомбы уже вошёл в семёрку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+» в истории.
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