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Для Genshin Impact вышел патч 4.0 с регионом Фонтейном и тремя новыми героями

Для Genshin Impact вышел патч 4.0 с регионом Фонтейном и тремя новыми героями
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16 августа в Genshin Impact вышло масштабное обновление под версией 4.0. В игру добавили пятый большой регион Фонтейн — в нём игроки впервые смогут исследовать подводный мир с испытаниями, подземельями и наградами. При этом полноценных сражений под водой нет: атаковать монстров и притягивать предметы можно с помощью дополнительной механики.

В Genshin Impact добавили трёх персонажей: иллюзионистов Лини и Линнет, а также их брата, известного ныряльщика Фремине. Всех троих можно поймать из баннеров. Кроме того, версия 4.0 открыла новую главу основного сюжета. Кампанию Фонтейна растянут примерно на три патча, так что полностью закончить историю путешествия по региону можно будет только после выхода 4.2 в начале ноября.

Узнать об остальных изменениях обновления 4.0 для Genshin Impact можно из нашей отдельной заметки.

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