В Counter-Strike 2 добавили карту Italy и переработали дымовую гранату

Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2. Авторы продолжают ротацию карт: из игры удалили Anubis и Ancient, добавив переработанную Italy. Ранее карта была очень популярна в CS:GO, после чего она внезапно пропала из рейтингового режима.

Видео доступно на YouTube-канале FRAGZONE. Права на видео принадлежат Valve.

Кроме того, Valve временно отключила рейтинговый подбор игр в CS2. Когда его вернут обратно, неизвестно. В новом апдейте разработчики изменили размер дымовой завесы от дымовой гранаты — теперь она занимает чуть меньшую площадь. Авторы также обновили модели заложников и улучшили звук.

Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца лета. Точная дата выхода неизвестна, однако в последнее время Valve выпускает обновления всё чаще и чаще.