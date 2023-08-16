В Counter-Strike 2 добавили карту Italy и переработали дымовую гранату

Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2. Авторы продолжают ротацию карт: из игры удалили Anubis и Ancient, добавив переработанную Italy. Ранее карта была очень популярна в CS:GO, после чего она внезапно пропала из рейтингового режима.
Видео доступно на YouTube-канале FRAGZONE. Права на видео принадлежат Valve.
Кроме того, Valve временно отключила рейтинговый подбор игр в CS2. Когда его вернут обратно, неизвестно. В новом апдейте разработчики изменили размер дымовой завесы от дымовой гранаты — теперь она занимает чуть меньшую площадь. Авторы также обновили модели заложников и улучшили звук.
Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца лета. Точная дата выхода неизвестна, однако в последнее время Valve выпускает обновления всё чаще и чаще.
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