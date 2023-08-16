В «Твиттере» появилась задержка при переходе на «Фейсбук»*, «Инстаграм»* и другие сайты
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Как обратили внимание зарубежные СМИ, с недавних пор в «Твиттере» появилась пятисекундная задержка при переходе на определённые сайты. Речь идёт в том числе о «Фейсбуке»*, «Инстаграме»*, Threads, New York Times и некоторых других порталах.
Как отмечают в The Washington Post, все эти сайты ранее подвергались насмешкам и критике со стороны Илона Маска, владельца «Твиттера». Поэтому долгую задержку при переходе на другие порталы через домен t.co связывают именно с самим бизнесменом — вполне возможно, это была его личная инициатива.
Илон Маск и представители «Твиттера» пока не комментировали ситуацию.
* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.
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