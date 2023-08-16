Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Эксперт в сфере IT-технологий и техноблогер Виктор Смирнов рассказал, как определить скорую «смерть» смартфона. Один из главных признаков грядущего выхода из строя — произвольное выключение устройства в те моменты, когда у него ещё есть заряд аккумулятора.

Другой признак — цикличная перезагрузка смартфона, при которой аппарат не может загрузиться и зависает на логотипе.

Первое — когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться.

По словам Смирнова, такие изменения в работе смартфона могут быть связаны с внутренними проблемами в материнской плате, в том числе с памятью. В этом случае ремонт устройства обойдётся практически в ту же сумму, что и стоимость нового смартфона.