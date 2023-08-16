«Почти идеальная игра»: критики восхваляют ремастер Quake 2
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10 августа студия Nightdive Studios выпустила ремастер культовой Quake 2. Авторы добавили поддержку 4К-разрешения и ультрашироких экранов, улучшили текстуры, освещение, искусственный интеллект ботов, добавили кооператив и внесли множество других изменений.
Спустя некоторое время критики опубликовали первые рецензии переиздания. В большинстве своём журналисты остались довольны игрой: они называют проект образцовым ремастером, на который нужно ориентироваться всей индустрии. На агрегаторе Opencritic средняя оценка Quake 2 составляет 91 балл из 100 возможных.
Фото: Opencritic
Некоторые отрывки из рецензий критиков
Один из лучших ремастеров в истории, который улучшает оригинальную игру с точки зрения графики, искусственного интеллекта и объёма контента.
Обязательная игра для всех, кто любит шутеры и хочет своими глазами увидеть идеальный ремастер.
Даже если вы уже играли в Quake 2, теперь у вас есть повод вернуться. Вам понравится новый контент, вам понравится мультиплеер, вам понравится слегка улучшенная графика.
Ремастер Quake 2 — почти идеальная игра. Это игра всего за $ 10, которую должен попробовать каждый, кто интересуется жанром шутеров.
Ремастер Quake 2 доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Тайтл уже можно скачать из каталога Game Pass.
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