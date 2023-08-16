Для iPhone и iPad анонсировали первый альтернативный магазин приложений

Осенью 2022 года в Евросоюзе приняли закон о цифровых рынках, который обязывает создателей мобильных платформ разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних магазинов. Сильнее всего ситуация затронет Apple, которая на протяжении своей истории запрещала аудитории iPhone и iPad загружать программы не из App Store.
Закон должен вступить в силу в начале следующего года, и крупные игроки на рынке уже готовятся к этому событию. Создатели популярного сервиса Setapp планируют открыть собственный магазин приложений для iPhone и iPad — уже более 30 разработчиков поддержали идею авторов и выпустят в нём свои программы. Он будет работать только в Европе.
В Setapp обещали поделиться всеми деталями ближе к концу года, предложив пользователям подписаться на новостную рассылку.
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