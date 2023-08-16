Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2
Поделиться
Компания Fissure анонсировала русскоязычную трансляцию отборочных игр на The International 2023 по Dota 2. Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).
Ведущие
- Василиса Vasilisa Чернова
- Дмитрий Zloba Иринчук
Комментаторы
- Рустам Adekvat Мавлютов
- Никита 4ce Котков
- Алексей Lex Филиппов
- Никита Sheyl Демешов
- Дария Eiritel Морозова
Фото: Fissure
Сокомментаторы
- Ернар Mantis Уразбаев
- Арсений ArsZeeqq Усов
- Олег LastHero Демидович
- Максим Shachlo Абрамовских
Аналитики
- Халед sQreen Эль-Хаббаш
- Станислав 633 Глушан
- Дмитрий Inmate Филинов
- Андрей Afoninje Афонин
- Владислав BLACKARXANGEL Иващенко
- Владимир Maelstorm Кузьминов
- Павел 9pasha Хвастунов
Помимо основного эфира, Fissure рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи отборочных соревнований на The International 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.
Фото: Fissure
- Александр Nix Левин (Twitch)
- Ярослав NS Кузнецов (Twitch)
- Тимур TpaBoMaH Хафизов (Twitch)
- Александр Goodwin Салихзянов (YouTube)
👀 Региональные квалификации на The International 2023 пройдут с 17 по 31 августа.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
10:52
-
10:23
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:23
- 15 августа 2023
-
21:28
-
20:34
-
20:19
-
19:54
-
19:29
-
19:00
-
18:34
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:48
-
16:33
-
15:53
-
15:40
-
15:02
-
14:36
-
14:24
-
13:50
-
13:21
-
12:51
-
12:20
-
11:51
Партнерский контент