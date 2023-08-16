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Где смотреть, все комментаторы и стрим квалификации на The International 2023 на русском языке

Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2
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Компания Fissure анонсировала русскоязычную трансляцию отборочных игр на The International 2023 по Dota 2. Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).

Ведущие

  • Василиса Vasilisa Чернова
  • Дмитрий Zloba Иринчук

Комментаторы

  • Рустам Adekvat Мавлютов
  • Никита 4ce Котков
  • Алексей Lex Филиппов
  • Никита Sheyl Демешов
  • Дария Eiritel Морозова

Фото: Fissure

Сокомментаторы

  • Ернар Mantis Уразбаев
  • Арсений ArsZeeqq Усов
  • Олег LastHero Демидович
  • Максим Shachlo Абрамовских

Аналитики

  • Халед sQreen Эль-Хаббаш
  • Станислав 633 Глушан
  • Дмитрий Inmate Филинов
  • Андрей Afoninje Афонин
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко
  • Владимир Maelstorm Кузьминов
  • Павел 9pasha Хвастунов

Помимо основного эфира, Fissure рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи отборочных соревнований на The International 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.

Фото: Fissure

  • Александр Nix Левин (Twitch)
  • Ярослав NS Кузнецов (Twitch)
  • Тимур TpaBoMaH Хафизов (Twitch)
  • Александр Goodwin Салихзянов (YouTube)

👀 Региональные квалификации на The International 2023 пройдут с 17 по 31 августа.

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