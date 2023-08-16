Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2

Компания Fissure анонсировала русскоязычную трансляцию отборочных игр на The International 2023 по Dota 2. Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).

Ведущие

Василиса Vasilisa Чернова

Дмитрий Zloba Иринчук

Комментаторы

Рустам Adekvat Мавлютов

Никита 4ce Котков

Алексей Lex Филиппов

Никита Sheyl Демешов

Дария Eiritel Морозова

Фото: Fissure

Сокомментаторы

Ернар Mantis Уразбаев

Арсений ArsZeeqq Усов

Олег LastHero Демидович

Максим Shachlo Абрамовских

Аналитики

Халед sQreen Эль-Хаббаш

Станислав 633 Глушан

Дмитрий Inmate Филинов

Андрей Afoninje Афонин

Владислав BLACKARXANGEL Иващенко

Владимир Maelstorm Кузьминов

Павел 9pasha Хвастунов

Помимо основного эфира, Fissure рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи отборочных соревнований на The International 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.

Фото: Fissure

Александр Nix Левин (Twitch)

Ярослав NS Кузнецов (Twitch)

Тимур TpaBoMaH Хафизов (Twitch)

Александр Goodwin Салихзянов (YouTube)

👀 Региональные квалификации на The International 2023 пройдут с 17 по 31 августа.