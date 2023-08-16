Для Baldur's Gate 3 вышел мод для прохождения игры без напарников

Baldur''s Gate 3 — партийная ролевая игра, предполагающая прохождение вместе с напарниками. Однако не всех устраивает такой расклад вещей: для игры уже вышли первые моды, позволяющие проходить RPG в одиночку.

Так, энтузиаст под ником sp8cemonkey83 выпустил модификацию под названием Lone Wolf Mode — режим «Одинокого волка». Такое название в серии Divinity: Original Sin получило умение, увеличивающее здоровье, броню, урон и другие показатели игрока до тех пор, пока в его команде находится не больше двух персонажей.

В целом модификация Lone Wolf Mode делает примерно то же самое для Baldur's Gate 3: вместе с ней пользователь получает дополнительное очко действия, больше здоровья и дополнительную грузоподъёмность. Автор отмечает, что не занимался серьёзным тестированием модификации, поэтому в некоторые моменты она может работать не так, как задумывалось.

Baldur's Gate 3 вышла на ПК 3 августа, а до PlayStation 5 игра доберётся 6 сентября. Разработчики выпустили уже три хотфикса, пообещав релиз большого патча в ближайшее время.