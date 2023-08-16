Для культовой игры To the Moon выйдет «пляжный эпизод»
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Разработчики культовой игры To the Moon из Freebird Games анонсировали «пляжный эпизод» — он получил название Just A To the Moon Series Beach Episode. Его релиз ожидается в конце этого года.
Видео доступно на YouTube-канале Kan Gao. Права на видео принадлежат Freebird Games.
В описании говорится, что в эпизоде появятся персонажи из трёх частей: To the Moon, Finding Paradise и Impostor Factory. В нём герои решили немного отдохнуть от своих приключений, поэтому заселяются в отель Golden Lobster Hotel & Resort.
По словам авторов, Just A To the Moon Series Beach Episode предложит геймерам новые головоломки, загадки и мини-игры. К сожалению, поддержка русского языка не заявлена.
Точную дату выхода «пляжного эпизода» студия раскроет позднее.
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