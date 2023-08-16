Предзагрузка Baldur’s Gate 3 на PS5 стартует 1 сентября
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Некоторые пользователи сообщили, что предзагрузка Baldur’s Gate 3 на PS5 стартует 1 сентября — за пять дней до выхода. Напомним, эпохальная RPG от Larian появится на консоли 6 сентября.
На PC клиент с игрой занимает 122 ГБ, а вот сколько он займёт на PS5, пока неизвестно. Также обладатели издания Deluxe получат доступ к Baldur’s Gate 3 на 72 часа раньше.
В разработке также находятся версии тайтла для Xbox Series, но Larian пока не называет дату релиза, поскольку столкнулась с техническими проблемами при порте.
Авторы выпустили уже три хотфикса, пообещав релиз большого патча в ближайшее время. В конце прошлой недели Baldur's Gate 3 установила очередной рекорд: в игре находилось сразу 875 343 пользователя Steam.
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