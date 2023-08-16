Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Предзагрузка Baldur’s Gate 3 на PS5 стартует 1 сентября

Предзагрузка Baldur’s Gate 3 на PS5 стартует 1 сентября
Комментарии

Некоторые пользователи сообщили, что предзагрузка Baldur’s Gate 3 на PS5 стартует 1 сентября — за пять дней до выхода. Напомним, эпохальная RPG от Larian появится на консоли 6 сентября.

На PC клиент с игрой занимает 122 ГБ, а вот сколько он займёт на PS5, пока неизвестно. Также обладатели издания Deluxe получат доступ к Baldur’s Gate 3 на 72 часа раньше.

В разработке также находятся версии тайтла для Xbox Series, но Larian пока не называет дату релиза, поскольку столкнулась с техническими проблемами при порте.

Авторы выпустили уже три хотфикса, пообещав релиз большого патча в ближайшее время. В конце прошлой недели Baldur's Gate 3 установила очередной рекорд: в игре находилось сразу 875 343 пользователя Steam.

Материалы по теме
20 лайфхаков для Baldur's Gate 3 — эти советы и секреты помогут понять игру
20 лайфхаков для Baldur's Gate 3 — эти советы и секреты помогут понять игру
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023