Аниме про Скотта Пилигрима выйдет 17 ноября — опубликован первый тизер

Компания Netflix представила тизер аниме про Скотта Пилигрима. Режиссёром шоу выступил исполнительный продюсер оригинального фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгар Райт.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Производством Scott Pilgrim Takes Off занимается японская компания Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».

В озвучке героев приняли участие Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (сосед Скотта), Крис Эванс (Лукас Ли), Бри Ларсон (бывшая девушка Скотта) и Анна Кендрик (старшая сестра главного героя Стейси).

Премьера аниме состоится в сервисе Netflix 17 ноября.