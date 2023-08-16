Аниме про Скотта Пилигрима выйдет 17 ноября — опубликован первый тизер
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Компания Netflix представила тизер аниме про Скотта Пилигрима. Режиссёром шоу выступил исполнительный продюсер оригинального фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгар Райт.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.
Производством Scott Pilgrim Takes Off занимается японская компания Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».
В озвучке героев приняли участие Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (сосед Скотта), Крис Эванс (Лукас Ли), Бри Ларсон (бывшая девушка Скотта) и Анна Кендрик (старшая сестра главного героя Стейси).
Премьера аниме состоится в сервисе Netflix 17 ноября.
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