Маркетинговая фирма Nielsen опубликовало новое исследование. Из материала стало известно, что доля зрителей, смотрящих телевизор в США, впервые упала ниже 50%.
На платное ТВ с кабельными каналами приходится 29,6%, а на традиционное с базовыми каналами — 20%. В сумме получается только 49,6%.
Фото: Nielsen
Помимо этого, постепенно сокращается и количество людей, пользующихся платным телевидением — во втором квартале 2023 года оно было на уровне 41 млн зрителей, когда как в те же периоды 2022 и 2021 годах составляли 50 и 45 млн соответственно.
Стриминговые сервисы занимают 38,7% от общего объёма рынка. Из них самыми популярными являются YouTube, Netflix, Hulu и Prime Video.
Исследователи также отметили, что количество телевизионных зрителей зависит от сезона. К примеру, ближе к осени показатели должны будут вырасти.
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