Маркетинговая фирма Nielsen опубликовало новое исследование. Из материала стало известно, что доля зрителей, смотрящих телевизор в США, впервые упала ниже 50%.

На платное ТВ с кабельными каналами приходится 29,6%, а на традиционное с базовыми каналами — 20%. В сумме получается только 49,6%.

Фото: Nielsen

Помимо этого, постепенно сокращается и количество людей, пользующихся платным телевидением — во втором квартале 2023 года оно было на уровне 41 млн зрителей, когда как в те же периоды 2022 и 2021 годах составляли 50 и 45 млн соответственно.

Стриминговые сервисы занимают 38,7% от общего объёма рынка. Из них самыми популярными являются YouTube, Netflix, Hulu и Prime Video.

Исследователи также отметили, что количество телевизионных зрителей зависит от сезона. К примеру, ближе к осени показатели должны будут вырасти.