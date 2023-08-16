Bethesda завершила разработку Starfield — игра «ушла на золото»

Авторы космической ролевой игры Starfield из студии Bethesda объявили, что тайтл «ушёл на золото». Это значит, что команда завершила разработку, отправила диски в печать, а переносов больше не предвидится.

Фото: Bethesda

Также Bethesda раскрыла, что геймеры на Xbox Series смогут предзагрузить Starfield уже завтра, 17 августа, а на ПК — 30 августа. Приобрести игру можно через Microsoft Store и Steam соответственно.

Основной конфликт в Starfield разворачивается между двумя фракциями: Объединёнными Колониями и Содружеством Свободных Звёзд. В 2308 году у них произошло вооружённое столкновение, получившие название Колониальные войны.

Космическая ролевая игра от авторов «Скайрима» поступит в продажу уже 6 сентября на ПК и Xbox Series, а 1-го числа к проекту смогут приступить владельцы расширенного издания.