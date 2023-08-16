Известная хакерша Empress может оказаться мужчиной из Болгарии

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Недавно хакерша Empress раскритиковала группировку Skidrow за взлом платформера Fe. Девушка назвала участников Skidrow «жалкими», потому что те пытались выдать обход упрощённой версии Denuvo за полноценный взлом DRM-защиты.

Представители группы не могли проигнорировать такой укол в свою сторону, поэтому ответили на заявление хакерши. По их словам, Empress — парень из Болгарии под ником Voksi, который раньше состоял в команде CODEX.

Члены Skidrow заявили, что хакер специально сформировал образ девушки, чтобы получать больше донатов от подписчиков.

Voksi — это современный болгарский Дон Кихот, который постоянно борется с «ветряными мельницами» в виде DRM. Как и герой оригинальной истории, он тоже стал бредить. Достаточно только одних его безумных посланий, чтобы понять уровень его психического состояния.

Более того, участники Skidrow рассказали, что практически все заявления Empress — ложь. В любом случае ни одна из сторон не предоставила каких-либо доказательств для подтверждения своих слов.

Первая часть пользователей поверила словам Skidrow, а другая — нет. Вторые припомнили группировке, что ранее Voksi задержала полиция, после чего он пропал.