Аддон Dimension Shellshock для игры TMNT: Shredder's Revenge выйдет 31 августа

Разработчики игры по «Черепашкам-ниндзя» TMNT: Shredder's Revenge опубликовали новый трейлер аддона Dimension Shellshock. Из ролика стало известно, что дополнение выйдет 31 августа.
Видео доступно на YouTube-канале Dotemu. Права на видео принадлежат Dotemu.
По сюжету Dimension Shellshock Шреддер пытается захватить мультивселенную — Черепашкам необходимо отправиться за ним и помешать планам злодея. В дополнении можно будет сыграть за новых героев, включая кролика-самурая Усаги Ёдзимбо, а также попробовать некий новый режим игры. Кроме того, геймеров ждут новые скины для персонажей и обновлённый саундтрек.
Оригинальная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла летом 2022 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
- 16 августа 2023
-
20:21
-
20:06
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:19
-
15:57
-
15:38
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
10:52
-
10:23
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:23
- 15 августа 2023
-
21:28
-
20:34
-
20:19
-
19:54
-
19:29
-
19:00
-
18:34