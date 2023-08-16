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Аддон Dimension Shellshock для игры TMNT: Shredder's Revenge выйдет 31 августа

Аддон Dimension Shellshock для игры TMNT: Shredder's Revenge выйдет 31 августа
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Разработчики игры по «Черепашкам-ниндзя» TMNT: Shredder's Revenge опубликовали новый трейлер аддона Dimension Shellshock. Из ролика стало известно, что дополнение выйдет 31 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Dotemu. Права на видео принадлежат Dotemu.

По сюжету Dimension Shellshock Шреддер пытается захватить мультивселенную — Черепашкам необходимо отправиться за ним и помешать планам злодея. В дополнении можно будет сыграть за новых героев, включая кролика-самурая Усаги Ёдзимбо, а также попробовать некий новый режим игры. Кроме того, геймеров ждут новые скины для персонажей и обновлённый саундтрек.

Оригинальная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла летом 2022 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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