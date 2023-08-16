В ритм-экшен Hi-Fi Rush сыграло 3 миллиона человек

Разработчики ритм-игры Hi-Fi Rush из Tango Gameworks объявили в своём «твиттере», что тайтл опробовало уже три миллиона геймеров. Также студия поблагодарила фанатов за проявленный к проекту интерес.

Фото: Tango Gameworks

Аудитория Hi-Fi Rush увеличилась на миллион за пять месяцев — в марте авторы тайтла отчитались о двух миллионах игроков. Также в начале июля Tango Gameworks выпустила крупное обновление, добавляющее сразу два режима: BPM RUSH и Power Up! Tower Up.

Помимо этого, сейчас студия Mechanics VoiceOver готовится выпустить для игры русскую озвучку. Точная дата пока не раскрывается, но команда отмечает, что постарается выпустить её не позже осени этого года.

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.