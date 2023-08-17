Покупка жилья, более 20 напарников и пацифизм: новые детали Starfield

Дизайн-директор Starfield Эмиль Пальяруло и ведущий дизайнер квестов Уилл Шен ответили на вопросы пользователей в Discord-канале игры. Авторы поделились новыми подробностями космической ролевой игры — мы выбрали самое интересное.

Starfield будет одной из самых доступных игр Bethesda — в неё смогут играть как заядлые фанаты прошлых тайтлов студии, так и новички. При этом у пользователей не будет серьёзных ограничений по отыгрышу.

Игроки смогут скупать жильё во всех крупных городах на самых разных планетах. Иногда квартиру можно будет получить в том числе за прохождение квеста.

В Starfield будет обычный товар и контрабанда. Чтобы не попасться на штраф, незаконный груз нужно будет незаметно провозить мимо местной службы безопасности на орбитах планет. Это можно будет сделать с помощью установки соответствующего модуля на корабле.

Игроки смогут присоединиться к конкурирующим фракциям без ограничений — здесь Starfield верна «Скайриму» и другим проектам Bethesda. При этом отыграть пацифиста будет практически невозможно, однако для этого в игре всё же есть нелетальное оружие и специальный перк Speech Challenge — он позволяет решать некоторые конфликты мирным путём.

Присоединиться к команде игрока смогут более 20 персонажей — у каждого из них будет собственная биография, мотивация и проработанный характер. Что касается личных квестов от напарников, то таких сюжетных веток будет всего четыре.

Спутников можно будет нанимать в том числе с помощью единоразовых выплат - после этого они с радостью станут частью экипажа. При этом их уровень будет оставаться прежним. Авторы заверили, что компаньонам в игре уделено особенное внимание, они станут важной частью повествования.

В Starfield будут существующие религии, однако создатели уделят куда больше внимания трём новым верованиям, которые придумали специально для игры.

Starfield настолько гигантская, что даже тестировщики, которые провели многие месяцы за игрой, не знают всех её секретов.

Космическая ролевая игра от авторов «Скайрима» поступит в продажу уже 6 сентября на ПК и Xbox Series, а 1-го числа к игре смогут приступить владельцы расширенного издания. Игра уже ушла на золото: предзагрузка на Xbox стартует 17 августа, в Steam — 30-го числа.