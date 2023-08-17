Покупка жилья, более 20 напарников и пацифизм: новые детали Starfield
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Дизайн-директор Starfield Эмиль Пальяруло и ведущий дизайнер квестов Уилл Шен ответили на вопросы пользователей в Discord-канале игры. Авторы поделились новыми подробностями космической ролевой игры — мы выбрали самое интересное.
- Starfield будет одной из самых доступных игр Bethesda — в неё смогут играть как заядлые фанаты прошлых тайтлов студии, так и новички. При этом у пользователей не будет серьёзных ограничений по отыгрышу.
- Игроки смогут скупать жильё во всех крупных городах на самых разных планетах. Иногда квартиру можно будет получить в том числе за прохождение квеста.
- В Starfield будет обычный товар и контрабанда. Чтобы не попасться на штраф, незаконный груз нужно будет незаметно провозить мимо местной службы безопасности на орбитах планет. Это можно будет сделать с помощью установки соответствующего модуля на корабле.
- Игроки смогут присоединиться к конкурирующим фракциям без ограничений — здесь Starfield верна «Скайриму» и другим проектам Bethesda. При этом отыграть пацифиста будет практически невозможно, однако для этого в игре всё же есть нелетальное оружие и специальный перк Speech Challenge — он позволяет решать некоторые конфликты мирным путём.
- Присоединиться к команде игрока смогут более 20 персонажей — у каждого из них будет собственная биография, мотивация и проработанный характер. Что касается личных квестов от напарников, то таких сюжетных веток будет всего четыре.
- Спутников можно будет нанимать в том числе с помощью единоразовых выплат - после этого они с радостью станут частью экипажа. При этом их уровень будет оставаться прежним. Авторы заверили, что компаньонам в игре уделено особенное внимание, они станут важной частью повествования.
- В Starfield будут существующие религии, однако создатели уделят куда больше внимания трём новым верованиям, которые придумали специально для игры.
- Starfield настолько гигантская, что даже тестировщики, которые провели многие месяцы за игрой, не знают всех её секретов.
Космическая ролевая игра от авторов «Скайрима» поступит в продажу уже 6 сентября на ПК и Xbox Series, а 1-го числа к игре смогут приступить владельцы расширенного издания. Игра уже ушла на золото: предзагрузка на Xbox стартует 17 августа, в Steam — 30-го числа.
Покупаем игру в России
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