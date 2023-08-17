Расписание первого дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2
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Сегодня, 17 августа, начинаются региональные отборочные турниры к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2.
В четверг берут старт соревнования в двух регионах — Северной Америке и Китае, из каждлой квалификации на главный турнир года отправится отдна команда.
Расписание матчей в Китае
- 4:00. Нижняя сетка, IG.Vitality — Limit;
- 5:00. Верхняя сетка, Team Aster — Team Zero;
- 8:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming — Aster.Aries;
- 11:00. Верхняя сетка, Invictus Gaming — Holy Grail;
- 14:00. Верхняя сетка, Azure Ray — Team Bright.
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.
Фото: PGL
Расписание матчей в Северной Америке
- 19:00. TiltedBoys (США) — GRIN Esports (США);
- 20:00. nouns (США) — Sand King Gómez (Мексика);
- 23:00. B8 (Украина) — Wildcard Gaming (США);
- 18 августа, 2:00. Team DogChamp (США) — Lucky Bird (Перу);
- 5:00. felt (США) — Ravens (США).
Фото: PGL
Следить за ходом отборочных можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы). Главная трансляция также доступна в плеере ниже.
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