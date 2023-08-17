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Расписание первого дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2

Сегодня, 17 августа, начинаются региональные отборочные турниры к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2.

В четверг берут старт соревнования в двух регионах — Северной Америке и Китае, из каждлой квалификации на главный турнир года отправится отдна команда.

Расписание матчей в Китае

4:00. Нижняя сетка, IG.Vitality — Limit;

5:00. Верхняя сетка, Team Aster — Team Zero;

8:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming — Aster.Aries;

11:00. Верхняя сетка, Invictus Gaming — Holy Grail;

14:00. Верхняя сетка, Azure Ray — Team Bright.

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Фото: PGL

Расписание матчей в Северной Америке

19:00. TiltedBoys (США) — GRIN Esports (США);

20:00. nouns (США) — Sand King Gómez (Мексика);

23:00. B8 (Украина) — Wildcard Gaming (США);

18 августа, 2:00. Team DogChamp (США) — Lucky Bird (Перу);

5:00. felt (США) — Ravens (США).

Фото: PGL

Следить за ходом отборочных можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы). Главная трансляция также доступна в плеере ниже.