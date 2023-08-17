Для Baldur's Gate 3 вышел четвёртый хотфикс, но авторам пришлось откатить его обратно

Вечером 16 августа студия Larian выпустила четвёртый хотфикс для Baldur's Gate 3. Патч исправил некоторые баги в одиночной игре и мультиплеере, устранил ошибку, из-за которой игроки застревали в лагере, и внёс некоторые другие изменения.
После выхода хотфикса игроки столкнулись с непреднамеренными вылетами из игры на рабочий стол. Разработчики быстро признали проблему и откатили патч обратно, чтобы устранить баг. Это привело к тому, что геймеры, которые успели наиграть какое-то время с новым хотфиксом, пока не могут продолжить свой путь. Им придётся дождаться повторного релиза четвёртого патча — за это разработчики уже сердечно извинились в своём «твиттере».
Авторы не рассказали, когда вновь выпустят четвёртый хотфикс. Небольшой апдейт должен стать прелюдией к релизу гигантского первого патча, который исправит около 1000 ошибок и добавит некоторые функции удобства, о которых просят игроки.
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