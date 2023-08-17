Дефицит IT-специалистов в России оценили в 500–700 тыс. человек

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев оценил нехватку кадров в IT-отрасли примерно в 500–700 тыс. человек. Об этом чиновник сообщил на совещании президента с членами правительства.

Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли.

Максут Шадаев отметил, что количество сотрудников в российских IT-компаниях постепенно увеличивается: «на 13% за прошлый год». При этом сама отрасль в России продолжает расти — объём продаж российских IT-решений в 2022-м вырос на 22%.

Всего в российской ИТ-сфере работают около 740 тыс. человек. Таким образом, для поддержания темпов роста стране необходимо более 1 млн сотрудников сферы.