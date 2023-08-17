Президент РФ поручил подготовить идеи по продвижению российских игр на иностранные рынки
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС — Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Соответствующее поручение было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».
Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения.
Срок исполнения установлен до 30 сентября 2023 года. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.
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