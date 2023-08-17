В России стартовали продажи мощного планшета с большим экраном Honor Pad X9
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В российских магазинах электроники начались продажи планшета Honor Pad X9 — спустя примерно месяц после запуска во всём мире. Устройство можно также приобрести во всех крупных маркетплейсах страны.
Планшет Honor Pad X9 получил 11,5-дюймовый экран IPS c разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аудиосистему из шести динамиков и металлический корпус. Устройство работает на базе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 685 с батареей объёмом 7250 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.
В период с 16 августа по 11 сентября планшет можно приобрести по сниженной цене — за 22 999 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Обычная стоимость устройства составляет 24 999 рублей.
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