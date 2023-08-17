Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Китай. День 1
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали продажи мощного планшета с большим экраном Honor Pad X9

В России стартовали продажи мощного планшета с большим экраном Honor Pad X9
Комментарии

В российских магазинах электроники начались продажи планшета Honor Pad X9 — спустя примерно месяц после запуска во всём мире. Устройство можно также приобрести во всех крупных маркетплейсах страны.

Планшет Honor Pad X9 получил 11,5-дюймовый экран IPS c разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аудиосистему из шести динамиков и металлический корпус. Устройство работает на базе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 685 с батареей объёмом 7250 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

В период с 16 августа по 11 сентября планшет можно приобрести по сниженной цене — за 22 999 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Обычная стоимость устройства составляет 24 999 рублей.

Материалы по теме
Фото
Xiaomi представила стильный складной смартфон Mix Fold 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023