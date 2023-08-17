Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Китай. День 1
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли первые фото Legion Go — конкурента Steam Deck от Lenovo

Утекли первые фото Legion Go — конкурента Steam Deck от Lenovo
Комментарии

В середине августа в Сеть утекли фотографии портативного игрового ПК от Lenovo — ими поделились журналисты Windows Central. Судя по опубликованным кадрам, Legion Go станет неким гибридом Steam Deck, Nintendo Switch и Asus ROG Ally.

Устройство на базе Windows 11 получит восьмидюймовый дисплей — это будет главное отличие от семидюймовых конкурентов. Кроме того, портативный ПК предположительно получит сенсорный экран.

Также у Lenovo Legion Go будет аналог отсоединяемых «джойконов» в стиле Nintendo Switch, кнопки для регулировки громкости, слот для карты памяти и трекпад. По слухам, устройство будет работать на базе процессора AMD, а его полноценный анонс состоится в ближайшее время.

Тем временем в Lenovo пока не комментировали утечку.

Фото

Фото: Lenovo/Windows Report

Фото: Lenovo/Windows Report

Фото: Lenovo/Windows Report

Фото: Lenovo/Windows Report

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023