Утекли первые фото Legion Go — конкурента Steam Deck от Lenovo

В середине августа в Сеть утекли фотографии портативного игрового ПК от Lenovo — ими поделились журналисты Windows Central. Судя по опубликованным кадрам, Legion Go станет неким гибридом Steam Deck, Nintendo Switch и Asus ROG Ally.
Устройство на базе Windows 11 получит восьмидюймовый дисплей — это будет главное отличие от семидюймовых конкурентов. Кроме того, портативный ПК предположительно получит сенсорный экран.
Также у Lenovo Legion Go будет аналог отсоединяемых «джойконов» в стиле Nintendo Switch, кнопки для регулировки громкости, слот для карты памяти и трекпад. По слухам, устройство будет работать на базе процессора AMD, а его полноценный анонс состоится в ближайшее время.
Тем временем в Lenovo пока не комментировали утечку.
Фото
Фото: Lenovo/Windows Report
Фото: Lenovo/Windows Report
Фото: Lenovo/Windows Report
Фото: Lenovo/Windows Report
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