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Red Dead Redemption вышла на PS4 и Switch на русском языке — первые сравнения с версией для Xbox

Red Dead Redemption вышла на PS4 и Switch — первые сравнения с версией для Xbox
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17 августа оригинальная Red Dead Redemption добралась до новых платформ — PlayStation 4 и Nintendo Switch. Издательство Take-Two выпустило обычный порт без серьёзных графических изменений и мультиплеера стоимостью $ 50 — в турецком PS Store проект доступен за 899 лир (около 3100 рублей). Кроме того, вестерн впервые получил перевод на русский язык.

Тем временем в Сети уже появились первые сравнения Red Dead Redemption на PS4 с оригинальной версией на консолях Xbox. Судя по всему, некоторые изменения всё же есть: тени стали чуть чётче, а освещение — чуть мягче.

Видео доступно на YouTube-канале AJ Gaming. Права на видео принадлежат Take-Two.

Ранее глава Take-Two назвал переиздание Red Dead Redemption «достойным предложением», отметив, что в него также входит дополнение Undead Nightmare.

Сравнение Red Dead Redemption на PS4 и Xbox One

Фото: Take-Two

Фото: Take-Two

Фото: Take-Two

Фото: Take-Two

Фото: Take-Two

Фото: Take-Two

Все детали порта
Red Dead Redemption наконец-то выпустят на новых платформах, но ПК-игроков опять бросили
Видео
Red Dead Redemption наконец-то выпустят на новых платформах, но ПК-игроков опять бросили
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