Xiaomi выпустила бюджетный 50-дюймовый телевизор Redmi TV A50 за 17 тыс. рублей

Китайская компания Xiaomi представила ещё один телевизор в линейке бюджетных устройств Redmi Smart TV A-серии 2024 года. Модель Redmi TV A50 2024 уже продаётся в Китае по цене в 1349 юаней (около 17 тыс. рублей). Когда она доберётся до России, пока неизвестно.

Телевизор Redmi TV A50 2024 оснащён 50-дюймовым экраном с разрешением 4К и двумя динамиками суммарной мощностью 20 Вт. Устройство работает на базе аппаратной платформы SoC с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35 с 1,5 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Телевизор поддерживает беспроводную сеть Wi-Fi 2,4 ГГц,

Redmi TV A50 2024 должен стать средней моделью между бюджетным 43-дюймовым Redmi Smart TV A43 и более дорогим 65-дюймовым Redmi Smart TV A65.