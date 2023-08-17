«ВКонтакте» вновь стала самой популярной соцсетью в России

Аналитики Big Data МТС опубликовали новое исследование. Из него стало известно, что в июле в России «ВКонтакте» стала популярнее мессенджера Telegram среди пользователей мобильного интернета.

Аудитория соцсети оказалась выше на 0,3% — «ВКонтакте» обошла Telegram по данному показателю впервые с января 2022 года.

Самые популярные соцсети и мессенджеры в июле

«ВКонтакте» — 33,1% пользователей всех соцсетей

Telegram — 32,8% пользователей всех соцсетей

«Одноклассники» — 20,6% пользователей всех соцсетей

Также специалисты уточнили, что, несмотря на это, Telegram по-прежнему лидирует в общем объёме мобильного интернет-трафика. На него приходится 60% всего трафика, на «ВКонтакте» — 22%, а на «Одноклассники» — 18,7%.