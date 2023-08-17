В России снова оштрафовали Google — на 3 млн рублей

Мировой суд Москвы снова оштрафовал Google. В этот раз поводом стало то, что корпорация не удалила недостоверные сведения о ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Также суд обвинил Google, что она позволяет находиться в свободном доступе информации о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. За это компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей.
До этого мировой суд Москвы признал компанию виновной по статье «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ».
В июне суд вынес Google ещё один, более крупный денежный штраф — с корпорации потребовали 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа.
- 17 августа 2023
-
14:55
-
14:28
-
14:03
-
13:26
-
12:59
-
12:35
-
12:03
-
11:49
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:53
-
09:21
-
08:53
-
08:22
-
02:01
- 16 августа 2023
-
21:36
-
20:45
-
20:21
-
20:06
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:19
-
15:57
-
15:38
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:52
-
13:22