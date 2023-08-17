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В России снова оштрафовали Google — на 3 млн рублей

В России снова оштрафовали Google — на 3 млн рублей
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Мировой суд Москвы снова оштрафовал Google. В этот раз поводом стало то, что корпорация не удалила недостоверные сведения о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Также суд обвинил Google, что она позволяет находиться в свободном доступе информации о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты. За это компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей.

До этого мировой суд Москвы признал компанию виновной по статье «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ».

В июне суд вынес Google ещё один, более крупный денежный штраф — с корпорации потребовали 4 млрд рублей за неуплату предыдущего штрафа.

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