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Суд Австрии обязал EA вернуть деньги местным игрокам за наборы FUT

Суд Австрии обязал EA вернуть деньги местным игрокам за наборы FUT
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Этой весной австрийский суд признал FUT-паки из игр серии FIFA формой азартной игры. Поэтому он обязал компании Sony и ЕА вернуть австрийским геймерам потраченные на них деньги.

Японская компания сразу согласилась с решением суда, а EA попыталась его оспорить, но проиграла. В итоге региональный суд Вены объявил, что FUT-паки нарушают законы страны об азартных играх.

По словам представителей EA, с вынесенным вердиктом они не согласны, однако подавать апелляцию не будут.

Мы не согласны с решением суда и считаем, что в данном случае он ошибся как в фактах, так и в законе. Хотя мы и решили не обжаловать данный вердикт, не имеющий широких юридических последствий, мы заявляем, что наши игры не являются азартными и что EA полностью соблюдает законы страны.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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