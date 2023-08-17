Эксперты похвалили переиздание Red Dead Redemption на PS4

Сегодня, 17 августа, Rockstar Games выпустила переиздание Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch. Эксперты Digital Foundry не могли пропустить такое событие, поэтому уже протестировали версию игры для консолей Sony.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Специалисты пришли к выводу, что на PS4 Pro и PS5 игра выглядит лучше, чем на Xbox Series X. Особенно это заметно при движении, поскольку на PS5 используется технология FSR2. Также на консолях от Sony тайтл работает в нативном 4K.

По словам экспертов, на PlayStation порт просто выглядит более ухоженным: лучше дальность прорисовки и качество теней. Также представители издания подметили, что сглаживание через FXAA выглядит гораздо хуже, чем с FSR2.

Переиздание Red Dead Redemption продаётся в турецком PS Store по цене в 899 лир (около 3100 рублей). Кроме того, вестерн впервые получил перевод на русский язык.