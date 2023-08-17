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На Xbox и ПК стартовала предзагрузка Starfield

На Xbox и ПК стартовала предзагрузка Starfield
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17 августа на консолях Xbox Series и ПК в Microsoft Store началась предварительная загрузка космической ролевой игры Starfield. Обладателям Steam-версии проекта придётся подождать аж до 30-го числа.

Размер базовой версии игры на Xbox составляет 126,1 Гб, а на ПК — 139,8 ГБ. Судя по всему, в оба клиента пока не входят патчи первого дня, после которых дистрибутив наверняка станет ещё больше.

Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября. Проект тем временем официально «ушёл на золото» — его разработка официально завершена. В ближайшие недели авторы будут искать самые критичные баги, исправив их в обновлении первого дня.

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