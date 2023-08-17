Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Китай. День 2
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые обзоры Starfield появятся 31 августа

Первые обзоры Starfield появятся 31 августа
Комментарии

Сегодня, 17 августа, стало известно, что первые обзоры от журналистов космической ролевой игры Starfield появятся 31 августа — за семь дней до официального релиза игры.

Также сегодня на Xbox Series и ПК в Microsoft Store началась предварительная загрузка Starfield. Обладателям Steam-версии проекта придётся подождать аж до 30-го числа. Размер базовой версии игры на Xbox составляет 126,1 ГБ, а на ПК — 139,8 ГБ.

Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.

Проект тем временем официально «ушёл на золото» — его разработка официально завершена. В ближайшие недели авторы будут искать самые критичные баги, исправив их в обновлении первого дня.

Материалы по теме
Bethesda завершила разработку Starfield — игра «ушла на золото»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023