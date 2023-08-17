Первые обзоры Starfield появятся 31 августа

Сегодня, 17 августа, стало известно, что первые обзоры от журналистов космической ролевой игры Starfield появятся 31 августа — за семь дней до официального релиза игры.

Также сегодня на Xbox Series и ПК в Microsoft Store началась предварительная загрузка Starfield. Обладателям Steam-версии проекта придётся подождать аж до 30-го числа. Размер базовой версии игры на Xbox составляет 126,1 ГБ, а на ПК — 139,8 ГБ.

Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.

Проект тем временем официально «ушёл на золото» — его разработка официально завершена. В ближайшие недели авторы будут искать самые критичные баги, исправив их в обновлении первого дня.