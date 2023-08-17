В Epic Games Store дарят российскую игру «Чёрная книга»

Сегодня, 17 августа, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая раздача. Игроки могут бесплатно забрать себе на аккаунт карточную RPG «Чёрная книга» от российских авторов и платформер-головоломку Dodo Peak.

Раздача продлится до 24 августа, 18:00 мск.

Фото: EGS

Также на следующей неделе в Epic Games Store геймерам подарят стратегию Homeworld: Deserts of Kharak от создателей Homeworld и Company of Heroes. Акция продлится с 24 по 31 августа.

Релиз Homeworld: Deserts of Kharak состоялся в январе 2016 года. Согласно сюжету, в южной пустыне Кхарак люди обнаружили аномалию. На место происшествия отправляют экспедицию, но на поверку всё оказывается куда сложнее. Игровая кампания предложит геймерам 13 разных заданий.