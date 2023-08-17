EA серьёзно улучшит режим Pro Clubs в EA Sports FC 24

Electronic Arts выпустила новое видео, посвящённое режимам Pro Clubs и Volta в EA Sports FC 24. Разработчики по традиции рассказали о главных нововведениях в небольшом ролике.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Впервые в истории режим «Про-клубы» будет доступен на Nintendo Switch — ранее в него можно было сыграть только на стационарных консолях и ПК. Что касается кроссплатформенной игры, то здесь японская приставка оказалась не у дел: играть вместе смогут лишь пользователи Xbox One с PS4 и Xbox Series с PS5.

В этом году авторы разделили лигу на сезоны. У каждого сезона будут три фазы:

Дивизионы — обычные матчи с людьми или компьютерами с различными наградами.

— обычные матчи с людьми или компьютерами с различными наградами. Повышение в лиге — матчи за выход в более высокий дивизион для получения ещё более значимых наград и опыта.

— матчи за выход в более высокий дивизион для получения ещё более значимых наград и опыта. Стадия плей-офф — серия особенных противостояний, проходящих в финале сезона. Это самая престижная фаза в лиге, во время которой можно заработать больше всего опыта и предметов для кастомизации персонажа.

Кроме того, в Pro Clubs у футболистов появится репутация — она будет влиять на число фанатов, размер и кастомизацию стадиона, место в таблице лидеров и другие показатели. В Electronic Arts в целом отмечают, что в этом году режим действительно заиграет новыми красками.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.