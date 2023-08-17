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Появились первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН»

Появились первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН»
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Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков поделился первыми фотографиями российского смартфона «Р-ФОН» на базе ОС Rosa Mobile. Также Зыков раскрыл характеристики устройства.

Технические характеристики

  • Bluetooth
  • NFC
  • WiFi
  • Сканер отпечатка пальца
  • Слот по две SIM
  • Батарея 5000 мАч
  • Основная камера 50 Мп
  • Встроенная память 128 ГБ
  • Оперативная память 8 ГБ
  • Процессор MediaTek Helio G99
  • Диагональ дисплея 6,7 дюйма

Сообщается, что за создание ОС ответственен научно-технический центр информационных технологий РОСА, а за разработку смартфона — АО «Рутек». Ожидается, что на массовый рынок Rosa Mobile выйдет в 2024 году.

«Р-ФОН» станет первым смартфоном, который будет работать на ОС Rosa Mobile.

Фотографии

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Комментарии
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