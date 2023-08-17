Появились первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН»
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Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков поделился первыми фотографиями российского смартфона «Р-ФОН» на базе ОС Rosa Mobile. Также Зыков раскрыл характеристики устройства.
Технические характеристики
- Bluetooth
- NFC
- WiFi
- Сканер отпечатка пальца
- Слот по две SIM
- Батарея 5000 мАч
- Основная камера 50 Мп
- Встроенная память 128 ГБ
- Оперативная память 8 ГБ
- Процессор MediaTek Helio G99
- Диагональ дисплея 6,7 дюйма
Сообщается, что за создание ОС ответственен научно-технический центр информационных технологий РОСА, а за разработку смартфона — АО «Рутек». Ожидается, что на массовый рынок Rosa Mobile выйдет в 2024 году.
«Р-ФОН» станет первым смартфоном, который будет работать на ОС Rosa Mobile.
Фотографии
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
Фото: Зыков — АППСИМ
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