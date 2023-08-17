Появились первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН»

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Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков поделился первыми фотографиями российского смартфона «Р-ФОН» на базе ОС Rosa Mobile. Также Зыков раскрыл характеристики устройства.

Технические характеристики

Bluetooth

NFC

WiFi

Сканер отпечатка пальца

Слот по две SIM

Батарея 5000 мАч

Основная камера 50 Мп

Встроенная память 128 ГБ

Оперативная память 8 ГБ

Процессор MediaTek Helio G99

Диагональ дисплея 6,7 дюйма

Сообщается, что за создание ОС ответственен научно-технический центр информационных технологий РОСА, а за разработку смартфона — АО «Рутек». Ожидается, что на массовый рынок Rosa Mobile выйдет в 2024 году.

«Р-ФОН» станет первым смартфоном, который будет работать на ОС Rosa Mobile.

Фотографии

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ

Фото: Зыков — АППСИМ