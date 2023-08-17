В WhatsApp добавили функцию отправки фотографий в HD-качестве

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новое обновление, которое добавляет возможность обмениваться фотографиями в HD-качестве. Как следует из описания, функция позволит пользователям отправлять изображения в высоком разрешении.
Фото: The Verge
Для получения доступа к ней необходимо обновиться до последней версии WhatsApp. После установки вы увидите иконку с надписью HD в верхней части экрана обмена фотографиями. Она будет находиться рядом с другими инструментами редактирования изображений.
Отмечается, что ранее функция находилась в стадии бета-тестирования. Доступ к ней имело ограниченное число пользователей соцсети на Android и iOS.
Также представители WhatsApp заявили, что со временем добавят функцию отправки видео в HD-качестве. Дату выхода нововведения они не озвучили.
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