В WhatsApp добавили функцию отправки фотографий в HD-качестве

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новое обновление, которое добавляет возможность обмениваться фотографиями в HD-качестве. Как следует из описания, функция позволит пользователям отправлять изображения в высоком разрешении.

Фото: The Verge

Для получения доступа к ней необходимо обновиться до последней версии WhatsApp. После установки вы увидите иконку с надписью HD в верхней части экрана обмена фотографиями. Она будет находиться рядом с другими инструментами редактирования изображений.

Отмечается, что ранее функция находилась в стадии бета-тестирования. Доступ к ней имело ограниченное число пользователей соцсети на Android и iOS.

Также представители WhatsApp заявили, что со временем добавят функцию отправки видео в HD-качестве. Дату выхода нововведения они не озвучили.