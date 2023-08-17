Первый геймплейный трейлер и новые детали Call of Duty: Modern Warfare 3

Activision полноценно анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 3 — третью часть перезапущенной подсерии шутеров. Авторы выпустили первый геймплейный трейлер и поделились первыми деталями проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 вновь расскажет об специальном отряде капитана Прайса, который в этот раз противостоит величайшей угрозе — ультранационалисту Владимиру Макарову, который распространяет свою власть по всему миру.

Как и сообщали инсайдеры, в Modern Warfare 3 действительно будут все 16 карт из оригинальной Modern Warfare 2 (2009). Авторы внесут в них некие косметические изменения, однако по своей структуре и визуальным образом они сохранят свой привычный вид.

Кроме того, в Modern Warfare 3 вернётся зомби-режим. Авторы обещают самую большую карту с живыми мертвецами в истории. Пользователей ждут набор миссий, за разработку которых отвечает студия Treyarch (подсерия Black Ops).

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.

Скриншоты

Фото: Activision

Фото: Activision

Фото: Activision