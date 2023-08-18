Для Baldur's Gate 3 перевыпустили четвёртый хотфикс — авторы исправили вылеты

17 августа, спустя сутки после выхода и отката четвёртого хотфикса, авторы Baldur's Gate 3 перевыпустили апдейт, исправив вылеты из игры. В студии Larian коротко объяснили, в чём была проблема: оказывается, у команды возникла редкая ошибка с компиляторов патчей, что и приводило к вылетам на рабочий стол.
Разработчики заявили, что отныне будут тщательно тестировать любые выпускаемые обновления, даже самые маленькие. Этот подход позволит избежать возникновения подобных ошибок в будущем. Авторы принесли извинения игрокам за возникшие неудобства и заявили, что теперь геймеры могут продолжить своё путешествие, загрузив ранее созданные сохранения.
Напомним, что четвёртый хотфикс исправил некоторые баги в одиночной игре и мультиплеере, устранил ошибку, из-за которой игроки застревали в лагере, и внёс некоторые другие изменения. Ознакомиться с ними можно в официальном блоге игры в Steam.
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