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В Dota 2 вышло обновление в честь 10-летия игры с бесплатными наградами

В Dota 2 вышло обновление в честь 10-летия игры с бесплатными наградами
Аудио-версия:
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Разработчики Dota 2 из компании Valve поздравили игроков с недавним юбилеем — с момента официального релиза прошло чуть более десяти лет.

Авторы поблагодарили геймеров и добавили в игру тематическую сокровищницу: каждый предмет посвящён отдельному году в истории Dota 2.

Нам очень повезло иметь поддержку такого сообщества, и мы рады, что разделили этот путь именно с вами. Так что в ближайшие недели давайте играть и праздновать десятилетие Доты вместе! Мы с нетерпением ждём каждой игры.

Например, 2012-му соответствует новая версия Alpine Set для Ursa, для 2018 года приготовлены соответствующие фразы Гейба Ньюэлла, которые игроки смогут использовать в ходе матчей, а 2023-й получил новую модель для Терзателя, добавленного в игру весной.

Видео доступно на YouTube-канале Chanong. Права на видео принадлежат Valve.

Получить награды каждый игрок сможет бесплатно — чтобы получить сокровищницу со случайным предметом, нужно выиграть один матч в обычном режиме или две в режиме Turbo. Событие будет доступно до 7 сентября.

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