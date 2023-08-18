В Dota 2 вышло обновление в честь 10-летия игры с бесплатными наградами

Разработчики Dota 2 из компании Valve поздравили игроков с недавним юбилеем — с момента официального релиза прошло чуть более десяти лет.
Авторы поблагодарили геймеров и добавили в игру тематическую сокровищницу: каждый предмет посвящён отдельному году в истории Dota 2.
Нам очень повезло иметь поддержку такого сообщества, и мы рады, что разделили этот путь именно с вами. Так что в ближайшие недели давайте играть и праздновать десятилетие Доты вместе! Мы с нетерпением ждём каждой игры.
Например, 2012-му соответствует новая версия Alpine Set для Ursa, для 2018 года приготовлены соответствующие фразы Гейба Ньюэлла, которые игроки смогут использовать в ходе матчей, а 2023-й получил новую модель для Терзателя, добавленного в игру весной.
Видео доступно на YouTube-канале Chanong. Права на видео принадлежат Valve.
Получить награды каждый игрок сможет бесплатно — чтобы получить сокровищницу со случайным предметом, нужно выиграть один матч в обычном режиме или две в режиме Turbo. Событие будет доступно до 7 сентября.
- 18 августа 2023
-
03:49
-
03:39
- 17 августа 2023
-
21:15
-
21:01
-
20:51
-
20:22
-
20:02
-
19:50
-
19:17
-
19:14
-
18:52
-
18:29
-
18:03
-
17:45
-
17:27
-
17:01
-
16:34
-
16:16
-
15:45
-
15:42
-
15:18
-
14:55
-
14:28
-
14:03
-
13:26
-
12:59
-
12:35
-
12:03
-
11:49
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:53
-
09:21
-
08:53