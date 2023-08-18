Команда Dendi проиграла первый матч квалификации на The International 2023

Команда B8, владельцем и игроком которой является легендарный Даниил Dendi Ишутин, уступила в первом раунде отборочных к The International 2023, главного турнира по Dota 2.
Денди и Ко в серии до двух побед уступили Wildcard Gaming, в состав которой входят три американца, белорусский хардлайнер Кирилл Sunlight Качинский и Томми Taiga Ли, ранее представлявший OG.
Чуть ранее главный фаворит североамериканской квалификации в лице nouns одолел, пусть и не без проблем, Sand King Gómez из Перу. Игровой день продолжается в эти минуты.
У Dendi, победителя самого первого The International и финалиста двух следующих, ещё остаются шансы пройти на чемпионат мира этого года. В нижней сетке B8 встретится с коллективом TiltedBoys, встреча состоится сегодня в 22:00 по мск.
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