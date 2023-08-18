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The International 2023: Китай. День 2
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04:00 Мск
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Команда Dendi проиграла первый матч квалификации на The International 2023 по Dota 2

Команда Dendi проиграла первый матч квалификации на The International 2023
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Команда B8, владельцем и игроком которой является легендарный Даниил Dendi Ишутин, уступила в первом раунде отборочных к The International 2023, главного турнира по Dota 2.

Денди и Ко в серии до двух побед уступили Wildcard Gaming, в состав которой входят три американца, белорусский хардлайнер Кирилл Sunlight Качинский и Томми Taiga Ли, ранее представлявший OG.

Dota 2. The International 2023 - Северная Америка . 1/4 финала (верхняя сетка)
17 августа 2023, четверг. 23:25 МСК
B8
Окончен
1 : 2
Wildcard Gaming

Чуть ранее главный фаворит североамериканской квалификации в лице nouns одолел, пусть и не без проблем, Sand King Gómez из Перу. Игровой день продолжается в эти минуты.

У Dendi, победителя самого первого The International и финалиста двух следующих, ещё остаются шансы пройти на чемпионат мира этого года. В нижней сетке B8 встретится с коллективом TiltedBoys, встреча состоится сегодня в 22:00 по мск.

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