В Сеть утекли достижения и названия способностей из Starfield

В материале присутствуют спойлеры Starfield

17 августа журналисты и блогеры получили ревью-копии Starfield, предназначенные для обзора. Вместе с этим в Сети уже начали появляться спойлеры к новой игре от авторов «Скайрима».

Так, датамайнеры уже нашли полный список способностей из игры, у которых пока что есть лишь названия. Всего в проекте будет 50 достижений — в большинстве своём трофеи выдаются за выполнение квестов и получение определённых уровней.

Что касается музыкальных композиций, то в Starfield их аж 79. Напомним, что автором саундтрека вновь выступит Инон Цур — ранее он уже работал с Bethesda над Fallout 4.

Starfield выходит 6 сентября на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать игру уже 1 сентября.