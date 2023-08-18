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iPhone 15 получит самую быструю зарядку в истории смартфонов Apple — 9to5mac

iPhone 15 получит самую быструю зарядку в истории смартфонов Apple — 9to5mac
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Apple раздумывает над увеличением скорости зарядки в смартфонах из линейки iPhone 15. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на свои источники в индустрии.

По данным инсайдеров, новые устройства будут поддерживать зарядку мощностью до 35 Вт. Для сравнения: Phone 14 и 14 Plus поддерживают зарядку до 20 Вт, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — до 27 Вт. Пока неизвестно, будет ли поддерживать ускоренную зарядку вся линейка iPhone 15 или только Pro-модели.

Современные Android-смартфоны уже давно используют очень быстрые зарядки: от 67 до 240 Вт. При этом флагманская модель Samsung Galaxy S23 Ultra поддерживает зарядку до 45 Вт, полностью заряжая аккумулятор менее чем за час.

Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября.

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