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Новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty покажут на gamescom 2023

Новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty покажут на gamescom 2023
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Студия CD Projekt RED объявила об участии в шоу Opening Night Live на gamescom 2023. Разработчики пообещали представить новый геймплейный трейлер расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Это будет уже второй геймплейный ролик для дополнения — ранее авторы выпускали небольшие тизеры. События единственного DLC для Cyberpunk 2077 развернутся параллельно основному сюжету и будут посвящены шпионским разборкам в новом районе Найт-сити под названием Догтаун.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке. Презентация Opening Night Live начнётся 22 августа в 21:00 по московскому времени и продлится примерно два часа.

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