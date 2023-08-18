Новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty покажут на gamescom 2023
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Студия CD Projekt RED объявила об участии в шоу Opening Night Live на gamescom 2023. Разработчики пообещали представить новый геймплейный трейлер расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.
Это будет уже второй геймплейный ролик для дополнения — ранее авторы выпускали небольшие тизеры. События единственного DLC для Cyberpunk 2077 развернутся параллельно основному сюжету и будут посвящены шпионским разборкам в новом районе Найт-сити под названием Догтаун.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке. Презентация Opening Night Live начнётся 22 августа в 21:00 по московскому времени и продлится примерно два часа.
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