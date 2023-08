Авторы God of War Ragnarok уже могут работать над новой частью серии

Студия Santa Monica разместила новые вакансии на своём сайте. В команду требуется в том числе дизайнер боевой системы с опытом работы от двух лет, который знаком с God of War (2018) and God of War Ragnarok.

Будущий сотрудник должен понимать структуру God of War (2018) и God of War Ragnarok (2022) и должен знать о боевой системе, механиках и врагах из этих игр во всех деталях.

Судя по всему, компания уже начала разработку своей новой игры с механиками, похожими на прошлые God of War. Вполне возможно, авторы взялись за новую часть похождений Кратоса и его сына Атрея — одна из вакансий также подразумевает работу над компаньонами.

Ранее стало известно, что создатель God of War (2018) Кори Барлог уже работает над своей новой игрой. По данным инсайдеров, это будет научно-фантастический проект в новой вселенной.