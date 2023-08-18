Вышел трейлер фильма «Звук свободы» на русском языке — к скорой премьере в России

Компания «Атмосфера Кино» представила первый трейлер фильма «Звук свободы» на русском языке. Картина выйдет в отечественный прокат уже 14 сентября с привычным русским дубляжом.
Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Атмосфера Кино и Angel.
Фильм «Звук свободы» рассказывает о специальном агенте Тиме Балларде, который решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии. В новой для себя стране он должен спасти детей и уничтожить местную сеть по торговле людьми.
«Звук свободы» стал неожиданном хитом: боевик с бюджетом в $ 14 млн собрал в США $ 174 млн и сумел обойти в домашнем прокате блокбастеры вроде «Форсажа 10» ($ 146 млн) и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» ($ 161 млн).
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Фото: «Атмосфера Кино»
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